Анкару несподівано засипало снігом

16:17 24 березень Київ, Україна

На столицю Туреччини Анкару у весняний сезон обрушився рясний снігопад, викликавши подив у місцевих жителів.

Про це повідомляє Мilliyet.



Через сильний снігопад, водіям довелося нелегко. Бригади комунальників не встигали розчищати і посипати засніжені дороги.





Відзначається, що після короткочасного дощу по всьому місту пішов сильний снігопад. Сніг, що покриває місто білим покривом, доставив водіям неприємності на дорогах. Було багато аварій через снігопад.

Комунальні служби розчищають дороги і посипають їх сольовою сумішшю, щоб запобігти ожеледі.