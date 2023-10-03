Англія: блискавка вдарила в завод, вибухнув резервуар для біогазу

08:46 03 жовтня Київ, Україна

Удар блискавки спричинив потужний вибух на заводі з переробки харчових відходів у графстві Оксфордшир на півдні Англії, повідомляє ВВС.



Свідки описали подію в соцмережах як величезну вогняну кулю, яка освітила нічне небо після вибуху на електростанції підприємства Severn Trent Green. Компанія переробляє харчові відходи, перетворюючи їх на біогаз. За її даними, внаслідок удару блискавки вибухнув один із резервуарів для біогазу.



Повідомляється, що ніхто не постраждав, а співробітники спільно з екстреними службами працюють над охороною місця події. Місцеві жителі повідомили про відключення електроенергії у кількох населених пунктах поблизу, а саме у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.

До гасіння пожежі на заводі, який переробляє харчові відходи на біогаз, залучили шість пожежних машин та 40 рятувальників. Рада округу Оксфордшир повідомила, що екіпажі використовували літальний апарат та резервуар для води, для боротьби з полум'ям.