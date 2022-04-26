Англійці створили екстремально міцний джин

17:57 26 листопада Київ, Україна

Невелика винокурня Anno Distillers, розташована в графстві Кент на південному сході Англії, випустила найміцніший джин у світі.

Повідомляється, що міцність нового джина становить 95%.

"Знадобилося багато експериментів, але ми пишаємося тим, чого досягли, не жертвуючи смаком", - заявляє співзасновник компанії Енді Ризон.

Міцність цього джина істотно перевищує міцність джина, який раніше утримував звання самого міцного джину планети Scotland's Twin River Distiller. Його рекорд був 77%



Ті, хто вже дегустував екстремально міцний джин, кажуть, що у нього "насичений смак": ялівець і м'які спеції з ароматом цитруса і трав. Подавати напій рекомендують з тоніком і шматочком грейпфрута.



На сьогодні він продається тільки в інтернет-магазині винокурні за ціною 30 фунтів стерлінгів за пляшку. Це приблизно 1100 гривень.