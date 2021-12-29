Ангела Меркель визначилася з новим кандидатом на посаду канцлера Німеччини

Ангела Меркель визначилася зі своїм наступником, ним став Армін Лашет. Дебати правлячої партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) щодо нового кандидата затягнулися до пізньої ночі.
Про це пише Deutsche Welle.
За інформацією видання, дебати йшли протягом шести годин і затягнулися до пізньої ночі понеділка, 19 квітня.
В результаті за Арміна Лашета, який очолює партію, проголосувала більшість (77,5%) ради партії - 31 особа. Його суперник Маркус Зедер отримав дев'ять голосів. Шестеро людей утрималися.
За інформацією видання, дебати йшли протягом шести годин і затягнулися до пізньої ночі понеділка, 19 квітня.
В результаті за Арміна Лашета, який очолює партію, проголосувала більшість (77,5%) ради партії - 31 особа. Його суперник Маркус Зедер отримав дев'ять голосів. Шестеро людей утрималися.
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