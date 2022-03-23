Анджей Дуда заспокоїв жінок-протестувальниць і вселив у них надію на перегляд норм про аборти

11:32 29 жовтня Київ, Україна

Президент Польщі Анджей Дуда в своєму інтерв'ю Polsat News нагадав про своє негативне ставлення до медичного переривання вагітності, але в той самий час запевнив громадян Польщі, зокрема її жіночу половину в тому, що Конституційний Суд перегляне норму, яка забороняє аборти в разі виявлення у плода невиліковного захворювання.



"Я розумію жінок-протестувальниць. Я відчуваю цю ситуацію, хоча всі знають, що я проти євгенічних абортів, я про це багато разів згадував", - сказав президент країни.



Він висловив думку, що Конституційний Суд допрацює норму, яка забороняє аборти навіть в разі виявлення невиліковної хвороби у плода.



Polsat News відзначає, що дочка Дуди Кінга Дуда виступила проти заборони абортів.



"Я пишаюся своєю дочкою. Я знаю, що в цій складній ситуації було непросто говорити, у неї є своя думка і вона її висловила. Я тут більш консервативний, вона більш ліберальна, але вона доросла і має на це право", - зазначив президент Польщі.



22 жовтня Конституційний Суд Польщі вніс зміни до прийнятого в 1993 році закону про планування сім'ї, захист людського плоду і умови дозволу переривання вагітності, йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду. Жінкам заборонили переривати вагітність навіть у разі, якщо у плода невиліковне захворювання. Після оприлюднення рішення Конституційного Суду поляки вийшли на протести, які тривають досі.