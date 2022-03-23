Анатолій Чубайс залишив посаду спецпредставника президента і виїхав із РФ - Bloomberg

14:35 23 березня Київ, Україна

Анатолій Чубайс залишив посаду спецпредставника президента Росії у зв'язках із міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на два джерела.



За їхніми словами, Чубайс виїхав із Росії. Він пояснив свої дії незгодою із війною в Україні, пише Bloomberg.



Агентство зазначає, що Чубайс став найвищим чиновником, який порвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.



Анатолія Чубайса було призначено спецпредставником президента Росії у грудні 2020 року. До цього він дев'ять років очолював держкорпорацію "Роснано". Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.