Аналог МКС на дні океану

20:22 24 липень Київ, Україна

Онук відомого у всьому світі дослідника Жака-Іва Кусто, пішов по стопах діда. Фаб'єн Кусто планує побудувати підводний лабораторію





52-річний Фаб'єн Кусто пішов по стопах свого діда і став одним з найвидатніших захисників



За допомогою промислового дизайнера Іва Бехара, Фаб'єн планує побудувати найбільшу підводну лабораторію на планеті. Амбіційний проект під назвою Proteus буде масштабніше всіх попередніх спроб побудувати підводний лабораторію, яку можна порівняти з Міжнародною космічною станцією. Дослідницький центр зможе вмістити до 12 осіб одночасно.



Дослідницький центр буде розташовуватися на глибині 18 метрів і вчені зможуть там жити, тижнями не піднімаючись на поверхню.52-річний Фаб'єн Кусто пішов по стопах свого діда і став одним з найвидатніших захисників океану і документалістів свого покоління. Новий проект Кусто також пов'язаний з підводними дослідженнями.За допомогою промислового дизайнера Іва Бехара, Фаб'єн планує побудувати найбільшу підводну лабораторію на планеті. Амбіційний проект під назвою Proteus буде масштабніше всіх попередніх спроб побудувати підводний лабораторію, яку можна порівняти з Міжнародною космічною станцією. Дослідницький центр зможе вмістити до 12 осіб одночасно.

Двоповерхова будівля стоятиме на палях, які зможуть адаптуватися до змінюється морському дну. Енергію лабораторія буде черпати від вітру і сонця на поверхні, а також перетворювати теплову енергію океану.

У відсіках, що відгалужуються від основної будівлі, будуть розташовуватися спальні, лабораторії, медичні відсіки, корпуси з системами життєзабезпечення і складські приміщення.



Найбільшим з таких відсіків буде "місячний ставок" або "мокре ганок" - великий отвір, звернене вниз. Воно буде служити доком для апаратів і входом на станцію.



Фінансування проекту поки що знаходиться на стадії розробки. Відомо, що Proteus буде розташовуватися біля берегів нідерландського карибського острова Кюрасао на глибині 18 метрів. Дослідники зможуть залишатися там тижнями, не наражаючись постійному і тривалому процесу декомпресії.



Подібно Міжнародної космічної станції, Фаб'єн Кусто сподівається робити регулярні прямі трансляції з підводної лабораторії, а також випускати контент у форматі VR / AR. Кусто сподівається таким чином привернути більше уваги до підводних досліджень.