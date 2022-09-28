Американське посольство у москві закликає своїх громадян залишити рф

15:38 28 вересня Київ, Україна

Посольство Сполучених Штатів у москві закликало своїх громадян негайно виїхати з росії, а також надалі не відвідувати країну-агресора.



Про це повідомляється на сайті посольства.

"Громадяни США не повинні їздити до росії, а ті, хто проживає або подорожує в росії, повинні негайно покинути її, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після того, як уряд росії оголосив мобілізацію для війни в Україні, російська сторона може відмовити у визнанні громадянства США особам з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з росії та призвати осіб з подвійним громадянством на військову службу.



Як підкреслили в посольстві, варіанти комерційних рейсів в росії в цей час вкрай обмежені і часто недоступні в короткий термін. Тому громадянам США варто користуватися сухопутними маршрутами.