Американське посольство у москві закликає своїх громадян залишити рф

Посольство Сполучених Штатів у москві закликало своїх громадян негайно виїхати з росії, а також надалі не відвідувати країну-агресора.
Про це повідомляється на сайті посольства.
Зазначається, що після того, як уряд росії оголосив мобілізацію для війни в Україні, російська сторона може відмовити у визнанні громадянства США особам з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з росії та призвати осіб з подвійним громадянством на військову службу.
Як підкреслили в посольстві, варіанти комерційних рейсів в росії в цей час вкрай обмежені і часто недоступні в короткий термін. Тому громадянам США варто користуватися сухопутними маршрутами.
Як підкреслили в посольстві, варіанти комерційних рейсів в росії в цей час вкрай обмежені і часто недоступні в короткий термін. Тому громадянам США варто користуватися сухопутними маршрутами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі