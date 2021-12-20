Американський суд зняв заборону на інвестиції в Xiaomi

09:56 13 березень Київ, Україна

Як повідомило сьогодні, 13 березня, агентство Reuters, американський суд тимчасово скасував санкції, які були введені адміністрацією президента Трампа. Дана заборона стосувалася інвестицій в китайську технологічну компанію Xiaomi.

Відзначається, що Федеральний суд США тимчасово припинив дію заборони від Міністерства оборони США, яка обмежувала інвестування та співробітництво з китайським виробником смартфонів Xiaomi.

Суддя Рудольф Контрерас, оголошуючи вердикт, поставив під сумнів січневе рішення Пентагону про внесення Xiaomi в чорний список через зв'язки з китайськими військовими. Суддя заявив, що переконливо продемонструвати такі зв'язки в поданих раніше в суд документах не вдалося.

Нагадаємо, в січні 2021 року, ще при колишньому президенті США Дональді Трампі, виробник смартфонів Xiaomi і ще вісім китайських компаній були внесені в чорний список. Причиною назвали те, що компанія Xiaomi пов'язана зі збройними силами Китаю.

Під санкціями передбачалася заборона на будь-які фінансові операції з США з китайським виробником смартфонів. Також американські компанії повинні були продати свої частки в Xiaomi.

В результаті китайці подали в суд Вашингтона і заявили, що таке рішення влади США було незаконним, оскільки вони не надали ніяких переконливих доказів про причетність Xiaomi до спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi обійшла Apple з поставок смартфонів у світі. У світі компанія посіла третє місце. А лідерство утримує Samsung.