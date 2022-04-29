Американський Конгрес готовий підтримати Байдена у масштабній допомозі Україні

06:52 29 квітня Київ, Україна

Американський Конгрес висловив готовність підтримати запити президента Джо Байдена щодо масштабної допомоги Україні.

Йдеться про надання державі $33 мільярдів.



Також конгресмени мають намір голосувати за анонсоване притягнення російських чиновників та олігархів до відповідальності за розв'язання бойових дій. Про це заявила речник Палати представників Ненсі Пелосі, яку цитує її прес-служба.

"Ми налаштовані дуже оптимістично, оскільки маємо потужну двопартійну підтримку", – відповіла вона на перспективи ухвалення Конгресом нових ініціатив, оголошених американським лідером 28 квітня.

За її словами, нині Конгрес США працює над вирішенням багатьох важливих питань.. Водночас, наголосила чиновник, не сумнівається, що озвучені запити будуть затверджені.

"Рішучий на основі цінностей запит президента Байдена про збільшення допомоги Україні у сфері безпеки відображає те, що необхідно, щоб допомогти їм захистити не тільки свою націю, а й саму демократію. Ми з нетерпінням чекаємо на сильне двопартійне голосування", – запевнила Пелосі.

Також спікер нижньої палати відомства додала, що США готові надавати Україні допомогу в необхідних їй обсягах.. Причому як у сфері оборони, так і економіки країни та її гуманітарних потреб.



Пелосі нагадала, що ці питання вже були предметом її обговорень із главою українського уряду Денисом Шмигалем у ході зустрічі минулого тижня.



Також американський лідер запевнив, що США налаштовані притягнути російських чиновників та олігархів до відповідальності за розв'язану РФ війну проти української держави.. Так, у Вашингтоні мають намір домогтися конфіскації майна таких росіян, щоб серед іншого використати вилучені кошти для підтримки України.