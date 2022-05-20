Американський вантажний літак за рейс вивіз 640 біженців з Кабула

09:05 17 серпня Київ, Україна

До рекордної кількості пасажирів на борту літака Boeing наблизився рейс американського вантажного літака C-17 Globemaster, коли зміг одночасно евакуювати з Кабула в Катар 640 афганців. Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє Defense One.

Видання відзначає, що літак належить 436-му авіакрилу, що базується на базі ВПС Дувр в Делавері (США).

"Літак не збирався брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту", - йдеться в повідомленні.

Рейс став одним з небагатьох, які могли евакуювати одночасно таку кількість людей.

Афганці, які вилетіли з Кабула на авіабазу Аль-Удейд в Катарі, сиділи на підлозі.