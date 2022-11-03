Американські військові залишаться в Європі на тривалий час - Байден

Направлені США додаткові сили будуть у Європі протягом тривалого часу.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.
Глава Білого дому відповів на запитання, як довго додаткові сили США залишатимуться у Польщі та інших країнах НАТО.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.
Глава Білого дому відповів на запитання, як довго додаткові сили США залишатимуться у Польщі та інших країнах НАТО.
Як відомо, Сполучені Штати Америки схвалили розгортання додаткових військ у Східній Європі на початку лютого. Тоді повідомлялося, що в Польщі розмістять дві тисячі військовослужбовців США, ще кілька тисяч військових - на південно-східному фланзі НАТО.
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