Американські військові залишаться в Європі на тривалий час - Байден

08:24 03 листопада Київ, Україна

Направлені США додаткові сили будуть у Європі протягом тривалого часу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.

Глава Білого дому відповів на запитання, як довго додаткові сили США залишатимуться у Польщі та інших країнах НАТО.
 
"Вони будуть там тривалий час", - сказав він.
 
Як відомо, Сполучені Штати Америки схвалили розгортання додаткових військ у Східній Європі на початку лютого. Тоді повідомлялося, що в Польщі розмістять дві тисячі військовослужбовців США, ще кілька тисяч військових - на південно-східному фланзі НАТО.