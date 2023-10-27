Американські вчені розробили тест, здатний виявити ознаки понад 50 видів раку

14:23 25 жовтня Київ, Україна

Американські вчені розробили інноваційний тест , здатний виявити ознаки понад 50 видів раку за крихітними фрагментами ДНК пухлини у крові. Він повідомляє лікарів про те, чи було виявлено сигнал раку, і припускає, звідки в організмі цей сигнал міг виникнути.

Про це пише The Wall Street Journal.



Експерти вітали результати випробування, але сказали, що будуть потрібні додаткові дослідження, перш ніж тест, зроблений каліфорнійською компанією Grail, можна буде впровадити в системах охорони здоров'я.



Тест чітко виявив дві третини випадків раку серед учасників дослідження. У 85% цих позитивних випадків він міг точно визначити початкове місце раку. Згідно з результатами дослідження, він був більш точним у пацієнтів похилого віку та пацієнтів із пізнішими стадіями раку.



Лікарі розділилися щодо того, чи слід ризикувати для пацієнтів. У різних пацієнтів він проявляється по-різному і не дає 100% результат. Тому і випускати цей тест вирішили лише за рецептом лікаря.



Як пише The Wall Street Journal, ціна одного тесту коштує 949 доларів США. За даними виробника тестів Grail, підрозділу компанії з секвенування генів, відколи Galleri став доступним у червні 2021 року, було продано більше ніж 130 000 тестів.