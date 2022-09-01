Американські бомбардувальники B-52 перекинуті до Великобританії

14:15 19 серпня Київ, Україна

Бомбардувальники B-52 почали прибувати на авіабазу Ферфорд у Великій Британії. Ферфорд є резервним аеродромом НАТО , який використовується спільно з ВПС США і здатний приймати бомбардувальники B-52, B-2 та розвідувальні літаки U-2.

Про це повідомляє UK Defense Journal.

Стратегічний міжконтинентальний бомбардувальник B-52H Stratofortress стоїть на озброєнні ВПС США з 1955 року. Літак здатний нести різні види зброї, зокрема, ядерну.



Під час операції «Буря у пустелі» B-52 доставили 40% усієї зброї силам коаліції. Літак ефективний для патрулювання океану: за дві години пари B-52 можуть просканувати 364 000 квадратних кілометрів поверхні. Літаки можуть бути оснащені електронно-оптичними, інфрачервоними датчиками та вдосконаленими блоками наведення.



Чотири бомбардувальники B-52 вже перекидали до Великобританії на початку року. Після цього вони здійснили низку спільних польотів із ВПС інших країн НАТО в Європі.