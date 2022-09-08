Американська звукозаписна компанія Sony Music остаточно йде з Росії

17:43 08 вересня Київ, Україна

Через півроку після припинення діяльності в країні, Sony Music вирішила повністю залишити російський ринок остаточно йде з Росії.

"Оскільки війна продовжує надавати руйнівний гуманітарний вплив на Україну, а санкції щодо Росії продовжують посилюватися, ми більше не можемо зберігати присутність у Росії", - заявили в компанії.

Російська компанія стане повністю незалежною від Sony Music Group структурою. Її очолить Аріна Дмитрієва, яка керувала Sony Music Ukrainian. Компанія займатиметься лише місцевими артистами, прав на каталог Sony Music Group вона не матиме.



Sony Music Group попросила російські стрімінгові сервіси видалити композиції, правами на які має компанія.



У березні Sony Music Group призупинила роботу в Росії, через що російським користувачам стали недоступні нові релізи, при цьому композиції, випущені до війни, залишалися доступними на російських стрімінгових сервісах.



Billboard зазначив, що це перша звукозаписна компанія-мейджор, яка остаточно пішла з Росії.