Американська компанія створила клавіатуру із вбудованим інтерактивним екраном

17:16 26 грудня Київ, Україна

Американська компанія ігрових технологій Finalmouse створила клавіатуру Centerpiece із вбудованим інтерактивним екраном.



Клавіатуру можна підключити до комп'ютера через USB-Type-C. У Сenterpiece вбудовані центральні та графічні процесори, вона має автономне живлення.



Вона зберігає у пам'яті три заставки, які реагують на дотик. Їх можуть створювати самі користувачі та перемикати за допомогою спеціальних кнопок збоку. Також заставки можна буде монетизувати або безкоштовно обмінюватись ними з друзями.

Клавіатура виготовлена з ламінованого скла, а її корпус зроблено з алюмінію зі спеціальним покриттям. Звук під час друку виробники описують як «м'які мармурові краплі дощу».



Цю клавіатуру продаватимуть у США на початку 2023 року. Вона коштуватиме 349 доларів (близько 14 тисяч гривень).