Американська компанія IBM остаточно йде з російського ринку

16:11 07 червня Київ, Україна

Американська компанія IBM, яка входить до переліку найбільших у світі виробників апаратного та програмного забезпечення з ринковою капіталізацією понад $113 млрд, оголосила про остаточний вихід з росії.

Ще на початку березня компанія оголосила про тимчасове, хоча і повне припинення всіх операцій у рф.



IBM стала однією з десятків зарубіжних компаній, які буквально за кілька перших днів війни ухвалили рішення про тимчасовий або остаточний вихід з росії. Серед них були виробники процесорів AMD та Intel, Apple, Microsoft, Samsung, Cisco, SAP та Oracle.



У російській філії IBM працювало близько тисячі людей. Минулого року на російському ринку компанія заробила $300 млн із $57,4 млрд загального доходу.



Як писала The Wall Street Journal, після початку війни в Україні російські прокурори пригрозили IBM та іншим іноземним компаніям конфіскацією їхніх активів, якщо вони підуть з ринку або виступлять із критикою політики кремля.



Глава IBM Арвінд Крішна говорив Reuters, що компанія повернеться до нормальної роботи в росії лише після закінчення війни.

«Вони мають зупинити насильство. Вони мають розпочати переговори про репарації. Це довгий шлях», - сказав він.

З початку війни в Україні про обмеження чи припинення роботи на російському ринку заявили майже 1000 зарубіжних компаній. Список таких компаній веде група співробітників Єльського університету під керівництвом Джеффрі Зонненфельда, засновника Інституту керівників вищої ланки цього вишу.



Через відхід іноземних компаній з росії тільки в москві можуть залишитися без роботи близько 200 тисяч людей, говорив у квітні мер столиці Сергій Собянін. Він запропонував використати цю нову армію безробітних на громадських роботах, наприклад, у парках.