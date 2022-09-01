Американська Dell остаточно йде з росії, звільняючи весь штат співробітників

15:14 26 серпня Київ, Україна

Слідом за іншими західними хай-тек компаніями повністю піти з росії вирішила американська корпорація Dell - найбільший постачальник у країну серверів і один із головних світових виробників комп'ютерів.



Зупинивши постачання в росії ще в лютому, Dell скорочує всіх своїх співробітників у росії і до кінця серпня припинить роботу, розповіло виданню CNews джерело на ринку дистриб'юції і підтвердили у двох компаніях, що співпрацюють з вендором.



Під звільнення підпадає близько 50 осіб у російському представництві Dell, яке компанія відкрила у 2007 році.



За підсумками 2021 року Dell посіла перше місце з постачання серверів до росії з часткою 21%. І її відхід вдарить абсолютно по всіх компаніях у технологічних сферах через те, що це обладнання «відповідає за зберігання, обробку та передачу даних», попереджала раніше голова ради Асоціації виробників електронної апаратури та приладів Світлана Аполлонова.



Частина замовників буде змушена перейти на російські рішення, але в цьому випадку виникають очевидні ризики, оскільки обсяги виробництва є недостатніми, каже гендиректор «Аеродиску» В'ячеслав Володкович.



Інша частина, продовжує він, перейде на "паралельний" імпорт. Але в цьому випадку на російських замовників чекають ризики перетворення на «цеглу» придбаних за такою схемою рішень та переплата за постачання, попереджає Володкович. Підтримувати придбане обладнання доведеться силами місцевих експертів.



Китайські постачальники, безумовно, «постараються зайняти простір, що звільняється», говорить експерт. Але китайське обладнання «може бути технічно несумісним із вже наявними американськими IT-системами, говорило Forbes джерело в одному з російських системних інтеграторів.



За його словами, на вихід із цієї ситуації може знадобитися деякий час.



У росії є компанії, які займаються збиранням серверів, проте майже нічого російського в них немає, оскільки основні компоненти виробляються на іноземних заводах, пише CNews. Це процесори, модулі оперативної пам'яті, твердотільні накопичувачі та жорсткі диски.