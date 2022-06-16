Американська Baker Hughes припиняє обслуговування всіх російських ЗПГ-проектів

08:59 16 червня Київ, Україна

Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes, що надає рішення у сфері енергетики та промисловості по всьому світу, відкликає своїх сервісних інженерів з усіх ЗПГ-проектів у Росії.

Зокрема, з проектів «Сахалін-2» «Газпрому» та «Ямал ЗПГ» «Новатека». Також проектні інженери компанії залишають «Арктик СПГ-2», що будується «Новатеком».

Про це повідомили РосЗМІ з посиланням на джерела у компанії.



Крім того, Baker Hughes припиняє всі відвантаження обладнання для СПГ-проектів у Росії.. За словами джерел, дані дії фактично ставлять під питання подальшу експлуатацію та пусконалагодження іноземного обладнання та унеможливлюють постачання запчастин для його ремонту.



Також у публікації наголошується, що від зазначених поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2". Початок виробництва газу було намічено на 2023 рік.