07:14 01 червня Київ, Україна





Колишня співробітниця офісу Сенату Джо Байдена Тара Рід, яка звинуватила чинного президента США в нібито "сексуальному домаганні" у 1993 році, заявила, що переїхала до росії.

Про це вона сказала на заході, організованому російським пропагандистським виданням Sputnik.

"У росії я почуваюся оточеною захистом і безпекою", - сказала Тара Рід.

Вона додала, що вирішила виїхати до росії після того, як отримала погрози в США.

Своє рішення втекти до москви Рід назвала "важким" і вибачилася перед "російськими братами та сестрами за агресивну позицію адміністрації США".



Під час пресконференції поруч із Тарою Рід перебувала російська шпигунка Марія Бутіна, яка відсиділа майже 18 місяців у в'язниці у США. Наразі Бутіна є депутатом держдуми від партії "Єдина росія".



У ході пресконференції Бутіна пообіцяла обговорити можливість надання для Рід російського громадянства і попросити президента росії володимира путіна "швидше розглянути її запит на громадянство".





59-річна Тара Рід працювала помічницею Джо Байдена, коли він був сенатором США від Делавера. У 2020 році, коли він балотувався у президенти США від Демократичної партії, вона заявила, що у 1993 році в коридорі Сенату він "притиснув її до стіни і напав". Після "інциденту" Рід закликала політика вийти з президентських перегонів. Байден неодноразово заперечував звинувачення.