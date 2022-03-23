Американець так прикрасив свою ділянку, що до нього приїхала поліція

21:25 28 жовтня Київ, Україна

Художник Стівен Новак з США створив місце злочину у себе на ділянці, інсталяція вийшла настільки реалістичною, що сусіди та перехожі неодноразово викликали співробітників поліції.

Новак розклав перед ґанком ляльок в людський зріст, як ніби одній розтрощило голову сейфом, в спині іншої застрягла бензопила, третя виявилася в сміттєвому мішку, а четверта залишилася на даху з пробитою головою. Всю цю інсталяцію художник полив 75 літрами штучної крові.
"Я хотів зробити щось гіперреалістичне на цей Хеллоуїн. Ніяких гірлянд або димових машин... потрібно було щось, що налякало б людей, що проходять повз вночі. Тому я швиденько зробив ляльок і облив їх кров'ю", - сказав художник.
Найбільше Новак пишається візком зі сміттєвими пакетами, які здалеку нагадують розчленовані тіла.
фото: декорация на Хэллоуин
"Дитина проходила повз і запитала, що з ними сталося - я відповів, що вони їли дуже багато "Скіттлз", - додав він.
Кілька разів до будинку Новака приїжджала поліція:
"Поліціянти натовпом підійшли до дверей. Коли я відкрив, вони запитали, чи моє це все. Я сказав: "Ви маєте на увазі кров і трупи? Ага, це моє".
За його словами, ніяких попереджень через декорації він не отримував:
"Копи сказали, що декорації круті, а вони приїхали тільки тому, що зобов'язані реагувати на скарги, які надходять від сержанта".