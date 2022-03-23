Американець так прикрасив свою ділянку, що до нього приїхала поліція

Художник Стівен Новак з США створив місце злочину у себе на ділянці, інсталяція вийшла настільки реалістичною, що сусіди та перехожі неодноразово викликали співробітників поліції.
Новак розклав перед ґанком ляльок в людський зріст, як ніби одній розтрощило голову сейфом, в спині іншої застрягла бензопила, третя виявилася в сміттєвому мішку, а четверта залишилася на даху з пробитою головою. Всю цю інсталяцію художник полив 75 літрами штучної крові.
Новак розклав перед ґанком ляльок в людський зріст, як ніби одній розтрощило голову сейфом, в спині іншої застрягла бензопила, третя виявилася в сміттєвому мішку, а четверта залишилася на даху з пробитою головою. Всю цю інсталяцію художник полив 75 літрами штучної крові.
Найбільше Новак пишається візком зі сміттєвими пакетами, які здалеку нагадують розчленовані тіла.
Кілька разів до будинку Новака приїжджала поліція:
За його словами, ніяких попереджень через декорації він не отримував:
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