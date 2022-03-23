Американець так прикрасив свою ділянку, що до нього приїхала поліція

21:25 28 жовтня Київ, Україна





Новак розклав перед ґанком ляльок в людський зріст, як ніби одній розтрощило голову сейфом, в спині іншої застрягла бензопила, третя виявилася в сміттєвому мішку, а четверта залишилася на даху з пробитою головою. Всю цю інсталяцію художник полив 75 літрами штучної крові. Художник Стівен Новак з США створив місце злочину у себе на ділянці, інсталяція вийшла настільки реалістичною, що сусіди та перехожі неодноразово викликали співробітників поліції.Новак розклав перед ґанком ляльок в людський зріст, як ніби одній розтрощило голову сейфом, в спині іншої застрягла бензопила, третя виявилася в сміттєвому мішку, а четверта залишилася на даху з пробитою головою. Всю цю інсталяцію художник полив 75 літрами штучної крові.

"Я хотів зробити щось гіперреалістичне на цей Хеллоуїн. Ніяких гірлянд або димових машин... потрібно було щось, що налякало б людей, що проходять повз вночі. Тому я швиденько зробив ляльок і облив їх кров'ю", - сказав художник.

Найбільше Новак пишається візком зі сміттєвими пакетами, які здалеку нагадують розчленовані тіла.

"Дитина проходила повз і запитала, що з ними сталося - я відповів, що вони їли дуже багато "Скіттлз", - додав він.

Кілька разів до будинку Новака приїжджала поліція:

"Поліціянти натовпом підійшли до дверей. Коли я відкрив, вони запитали, чи моє це все. Я сказав: "Ви маєте на увазі кров і трупи? Ага, це моє".

За його словами, ніяких попереджень через декорації він не отримував: