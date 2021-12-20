Американець помилково відсидів 42 роки у в'язниці

16:23 29 листопад Київ, Україна

62-річний Кевін Сткрікленд, який провів у в'язниці 42 роки за несправедливим звинуваченням, вийшов на волю, повідомляє CNN.



Сткрікленд потрапив за ґрати у 18 років за звинуваченнями у вбивстві трьох людей. Єдиною людиною, яка впізнала хлопця в 1978 році, стала одна з жертв нападу Синтія Дуглас. Згодом вона публічно розповіла, що поліціянти чинили на неї тиск.



Справу було вирішено переглянути і 23 лютого суд виправдав Сткрікленда.