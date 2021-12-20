Американець помилково відсидів 42 роки у в'язниці

62-річний Кевін Сткрікленд, який провів у в'язниці 42 роки за несправедливим звинуваченням, вийшов на волю, повідомляє CNN.
Сткрікленд потрапив за ґрати у 18 років за звинуваченнями у вбивстві трьох людей. Єдиною людиною, яка впізнала хлопця в 1978 році, стала одна з жертв нападу Синтія Дуглас. Згодом вона публічно розповіла, що поліціянти чинили на неї тиск.
Справу було вирішено переглянути і 23 лютого суд виправдав Сткрікленда.
Сткрікленд потрапив за ґрати у 18 років за звинуваченнями у вбивстві трьох людей. Єдиною людиною, яка впізнала хлопця в 1978 році, стала одна з жертв нападу Синтія Дуглас. Згодом вона публічно розповіла, що поліціянти чинили на неї тиск.
Справу було вирішено переглянути і 23 лютого суд виправдав Сткрікленда.
"Я згадав, як плакав, коли мені сказали, що я винен у злочині, якого не чинив", - розповів він журналістам.
Термін, який Стрікленд провів у в'язниці за несправедливим звинуваченням, став найтривалішим за всю історію штату Міссурі та одним із найтриваліших у країні в цілому. Однак, згідно з місцевим законодавством, чоловік не може отримати компенсацію, оскільки вона передбачена лише для колишніх ув'язнених, які виправдані за допомогою аналізу ДНК.
Захист Стрікленда організував збір пожертв, і понад 28 тисяч людей надіслали чоловікові 1,5 мільйона доларів. Наразі колишній ув'язнений не може отримати кошти, бо не має рахунку, проте незабаром він це зробить. Також активісти мають надати йому фінансового радника, який допоміг би розпорядитися коштами.
Історія Стрікленда - не перша подібна у США. У 2019 році адміністрація міста Сімі-Веллі в Каліфорнії мала виплатити 21 мільйон доларів компенсації за помилкове довічне засудження Крейга Коулі. Його звинуватили у подвійному вбивстві колишньої дівчини та її дітей у 1978 році.
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