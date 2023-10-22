Амбітні цілі путіна скоротилися: що тепер стало його головною метою?

Здійснюючи свою загарбницьку політику на території України, глава країни-агресора ставив як конкретні плани створення військового плацдарму на кордоні з НАТО, так і маячні плани щодо "збирання земель російських", відновлення могутності Росії та СРСР.
Через півтора роки російського "бліцкригу" проти України мета Володимира Путіна скоротилася, тепер він мріє стати хоча б на деяких окупованих територіях України. Про це сказав в ефірі телемарафону радник Офісу президента Михайло Подоляк.
Він наголосив, що глава Кремля прагне перевести війну у конфлікт меншої інтенсивності, де можна буде проводити певні переговори.
Нагадаємо, днями путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з Росії і що нібито потрібно "скасувати декрет Києва про заборону переговорів".
За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова, переговори з росією не відбудуться, доки вона не залишить окуповану українську територію.
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