Амбітні цілі путіна скоротилися: що тепер стало його головною метою?

11:26 22 жовтня Київ, Україна

Здійснюючи свою загарбницьку політику на території України, глава країни-агресора ставив як конкретні плани створення військового плацдарму на кордоні з НАТО, так і маячні плани щодо "збирання земель російських", відновлення могутності Росії та СРСР.

Через півтора роки російського "бліцкригу" проти України мета Володимира Путіна скоротилася, тепер він мріє стати хоча б на деяких окупованих територіях України. Про це сказав в ефірі телемарафону радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що глава Кремля прагне перевести війну у конфлікт меншої інтенсивності, де можна буде проводити певні переговори.

"Так само як було після 2014 року, тільки вже з іншими умовами. Тому що після 2014 року путін все ще продовжував видавати себе за людину, яка дотримується міжнародного права, то тут путін хоче, щоб їй дозволили не враховувати міжнародне право в повному обсязі.. І він хоче, щоб йому дозволили домінувати у нових правилах, де насильство як інструмент впливу на той чи інший регіон”, – сказав Подоляк.

Нагадаємо, днями путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з Росії і що нібито потрібно "скасувати декрет Києва про заборону переговорів".

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова, переговори з росією не відбудуться, доки вона не залишить окуповану українську територію.