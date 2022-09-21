Amazon UK та EU скасовує комісію для українських підприємців на рік

12:34 21 вересня Київ, Україна

Аmazon UK та EU скасовує реферальну комісію для українських продавців-експортерів: з 6 вересня бізнес, який відправляє товари з України, звільняється терміном на рік від сплати відсотка з продажу.

Про це йдеться у пресрелізі Укрпошти.

"Кілька місяців тому Міністерство цифрової трансформації України, Укрпошта, маркетплейс-промоушн агенція Disqover Agency та Startup Ukraine із спільною ініціативою звернулися до Amazon, щоб полегшити умови для українських продавців. Як результат, сьогодні є чудові новини: Аmazon скасовує реферальну комісію на цілий рік", - заявили в компанії.

"У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі, я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправки по Україні. З 6 вересня ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon у Європі та Великій Британії", - заявив віцепрезидент EU Seller Services Ксав'є Фламанд.

Всупереч війні український бізнес продовжує працювати. При цьому значна частина компаній виходить на міжнародний ринок. По-перше, попит на українське зростає, а по-друге, для багатьох компаній це можливість масштабуватись та знайти нових клієнтів.