15:47 07 вересня Київ, Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує низку нових проєктів, щоб допомогти Україні пережити зиму.

Про це він написав у колонці для Financial Times, опублікованій 7 вересня.

"Війна в Україні входить у критичну фазу. Скоро зима і буде важко. Тяжко українському народу та Збройним силам, які борються за свою свободу, і важко тим з нас, хто їх підтримує". На нас чекають важкі шість місяців із загрозою відключення електроенергії, збоїв та, можливо, навіть цивільних заворушень. Але ми повинні дотримуватися курсу та протистояти тиранії (рф) – заради України та заради нас”, - наголосив Столтенберг.

Він запевнив, що Альянс продовжить допомагати Києву, інакше росія може розпочати агресію проти інших країн і навіть напасти на союзників з НАТО.

"Ми готуємо понад десяток нових проєктів, щоб допомогти Україні пережити зиму. І ми продовжимо допомагати країні у зміцненні сектора оборони та безпеки у довгостроковій перспективі та у переході від озброєнь радянських часів до можливостей стандартів НАТО", - зазначив генсек.



Столтенберг також підтвердив, що візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, що очолюється США, яке пройде в німецькому Рамштайні 8 вересня.