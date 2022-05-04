Алієв вперше назвав кількість загиблих військових азербайджанців

19:39 03 грудня Київ, Україна

Міноборони Азербайджану вперше з моменту військових дій на території Нагірного Карабаху озвучив кількість загиблих.

Відповідна інформація опублікована на сайті азербайджанського Міністерства оборони.



У Міноборони заявили про 2783 загиблих і 1245 поранених військовослужбовців. Понад 100 солдатів вважаються зниклими безвісти. Тіла 103 людей досі не впізнані, їх ідентифікують за допомогою аналізу ДНК.