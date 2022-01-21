Алієв оголосив карабаське місто Шуша культурною столицею Азербайджану

17:54 07 травень Київ, Україна

Глава Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження, яким оголосив відбите у вірмен місто Шуша в Нагірному Карабаху своєю культурною столицею.

Про це повідомляється в розпорядженні Алієва 7 травня.



Шуша перебувало під контролем невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки з 1992 по 2020 рік. В ході карабаської війни в 2020 році Азербайджан повернув контроль над ним.

"Історико-культурне значення і виняткова духовна цінність міста Шуша для азербайджанського народу диктують необхідність ставлення до нього з особливою увагою і чуйністю", - йдеться в заяві Алієва.

За його словами, Азербайджан планує відновити історичний вигляд міста і пропагувати його на міжнародній арені як перлину багатовікової багатої культури країни.



Нагадаємо, що в 1988 році населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У 1991-му регіон проголосив незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота.



Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.



У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в 90-х.