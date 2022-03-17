Алієв має докази російської присутності в Нагірному Карабаху

19:56 19 жовтня Київ, Україна

Армія Азербайджану здатна самостійно відстояти свої інтереси щодо Нагірного Карабаху. Азербайджан не потребує зовнішньої підтримки, він довів свою боєздатність.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив агентству ТАСС в інтерв'ю, яке було опубліковане 19 жовтня.



Він спростував інформацію про те, що в Нагірний Карабах могли бути перекинуті найманці з Сирії та Лівії. Алієв зазначив, що Росія і Франція, які заявляли про можливу участь терористів на стороні азербайджанської армії, не змогли надати доказів.



Алієв заявив, що в період ескалації конфлікту на територію Вірменії була перекинута з РФ "величезна кількість озброєнь". Він підкреслив, що Азербайджан має підтвердження: карти польотів і тип озброєнь.



