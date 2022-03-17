Алієв має докази російської присутності в Нагірному Карабаху

Армія Азербайджану здатна самостійно відстояти свої інтереси щодо Нагірного Карабаху. Азербайджан не потребує зовнішньої підтримки, він довів свою боєздатність.
Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив агентству ТАСС в інтерв'ю, яке було опубліковане 19 жовтня.
Він спростував інформацію про те, що в Нагірний Карабах могли бути перекинуті найманці з Сирії та Лівії. Алієв зазначив, що Росія і Франція, які заявляли про можливу участь терористів на стороні азербайджанської армії, не змогли надати доказів.
Алієв заявив, що в період ескалації конфлікту на територію Вірменії була перекинута з РФ "величезна кількість озброєнь". Він підкреслив, що Азербайджан має підтвердження: карти польотів і тип озброєнь.
Він спростував інформацію про те, що в Нагірний Карабах могли бути перекинуті найманці з Сирії та Лівії. Алієв зазначив, що Росія і Франція, які заявляли про можливу участь терористів на стороні азербайджанської армії, не змогли надати доказів.
Алієв заявив, що в період ескалації конфлікту на територію Вірменії була перекинута з РФ "величезна кількість озброєнь". Він підкреслив, що Азербайджан має підтвердження: карти польотів і тип озброєнь.
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