Алека Болдуїна звинуватили в ненавмисному вбивстві

11:39 01 лютого Київ, Україна

Актору та продюсеру Алеку Болдуїну було пред'явлено звинувачення у зв'язку зі смертельною стріляниною у 2021 році на знімальному майданчику фільму «Іржа».

Прокуратура штату Нью-Мексико також звинуватила в ненавмисному вбивстві оператора Галини Хатчінс консультанта зі зброї Ханне Гутьєррес-Рід, повідомляє CNN.

Звинувачення проти обох містять два пункти про ненавмисне вбивство. У разі, якщо присяжні визнають їх винними, вирок буде ухвалено лише за одним пунктом для кожного. Перший передбачає до 18 місяців ув'язнення, другий — до п'яти років позбавлення волі.

Проти помічника режисера «Іржі» Девіда Холлса також було висунуто звинувачення у недбалому поводженні зі зброєю. Він погодився на угоду зі слідством та визнав свою провину. Адвокати Болдуїна та Гутьєррес-Рід назвали рішення прокурора про звинувачення помилкою.

У матеріалах справи зазначено, що перед зйомками «Іржі» Болдуїн не проходив серйозної підготовки щодо поводження зі зброєю. На тренування у нього пішло лише пів години, оскільки він відволікався і розмовляв зі своєю родиною по телефону. Також прокурори стверджують, що Гутьєррес-Рід не наполягала на навчанні Болдуїна, не перевірила кожен патрон і не дотрималася протоколів безпеки при зберіганні боєприпасів.

Хатчінс загинула 21 жовтня 2021 року в результаті пострілу, зробленого Болдуїном з пістолета, який був реквізитом. Також поранення отримав режисер фільму Джоел Соуз.