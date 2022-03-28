Олександр Лукашенко заборонив повертатися в Білорусь лікарям, що виїхали на заробітки
15:13 05 листопада Київ, Україна
Самопроголошений президент Білорусі жорстко прокоментував недавнє запрошення Польщі закордонних лікарів для допомоги польським громадянам в боротьбі з коронавірусом.
Про це повідомляє БЕЛТА.
"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з ковідом. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей. Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав - назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", - підкреслив він.
Лукашенко
звернув увагу, що це не погроза, а наказ для уряду.
"Тому всіх треба ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він хоче більшого рубля або у нього позеленіли очі від валюти", - додав він.
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