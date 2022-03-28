Олександр Лукашенко заборонив повертатися в Білорусь лікарям, що виїхали на заробітки

Самопроголошений президент Білорусі жорстко прокоментував недавнє запрошення Польщі закордонних лікарів для допомоги польським громадянам в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з ковідом. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей. Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав - назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", - підкреслив він.