Олександр Лукашенко замінив "неугодних"

12:37 03 вересень Київ, Україна

На тлі безперервних протестів в Білорусі проти чинного режиму новим секретарем Ради безпеки став Валерій Вакульчик, який керував до цього КДБ.



Замість нього на посаду, що звільнилася, Лукашенко призначив колишнього главу Комітету держконтролю Івана Тертеля.



Нагадаємо, після виборів президента, які пройшли в Білорусі 9 серпня, ЦВК країни заявив, що Олександр Лукашенко нібито набрав 80,08% голосів, тоді як його головний конкурент Світлана Тихановська всього 10,09%.



Більшість населення вважало такі результати сфальсифікованими, у зв'язку з чим по всій країні почалися масові акції протесту, що супроводжуються зіткненнями з силовиками.





