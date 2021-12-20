Албанія підтримає США та НАТО у разі масштабної агресії РФ проти України

У разі вторгнення Росії в Україну Албанія буде готова приєднатися до США та НАТО, виступивши проти РФ.
Про це полковник албанської армії Ардіан Лулай заявив місцевому телеканалу Report TV, де у студії обговорювалася можливість масштабного російського вторгнення в Україну.
Полковник підкреслив, що албанська армія готова зробити свій внесок у НАТО таким чином, як цього вимагатиме Альянс, і як про це домовляться політики.
Полковник підкреслив, що албанська армія готова зробити свій внесок у НАТО таким чином, як цього вимагатиме Альянс, і як про це домовляться політики.
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