Албанія підтримає США та НАТО у разі масштабної агресії РФ проти України

08:25 08 грудень Київ, Україна

У разі вторгнення Росії в Україну Албанія буде готова приєднатися до США та НАТО, виступивши проти РФ.
 
Про це полковник албанської армії Ардіан Лулай заявив місцевому телеканалу Report TV, де у студії обговорювалася можливість масштабного російського вторгнення в Україну.

Полковник підкреслив, що албанська армія готова зробити свій внесок у НАТО таким чином, як цього вимагатиме Альянс, і як про це домовляться політики.
«Збройні сили Албанії є частиною НАТО, рішення в НАТО ухвалюється колегіально. Збройні сили Республіки Албанія підтримуватимуть прийняття рішень, які ухвалюватимуться Сполученими Штатами та НАТО в цілому. Якщо буде запит, ми відповімо, бо участь у НАТО – це не лише отримувати, а й віддавати. Ми повинні виконувати свої завдання відповідно до рішень, прийнятих політиками. Запевняю вас, що солдати завжди готові», – сказав Ардіан Лулай.