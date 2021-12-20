Албанія підтримає США та НАТО у разі масштабної агресії РФ проти України

08:25 08 грудень Київ, Україна

У разі вторгнення Росії в Україну Албанія буде готова приєднатися до США та НАТО , виступивши проти РФ.

Про це полковник албанської армії Ардіан Лулай заявив місцевому телеканалу Report TV, де у студії обговорювалася можливість масштабного російського вторгнення в Україну.



Полковник підкреслив, що албанська армія готова зробити свій внесок у НАТО таким чином, як цього вимагатиме Альянс, і як про це домовляться політики.