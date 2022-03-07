Албанці оголосили своєму президенту імпічмент

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Термін правління президента Албанії Іліра Мети закінчується тільки наступного літа, проте парламентська комісія наполягає на імпічменті чинного глави держави.

Про це повідомляє Euronews у четвер, 10 червня.



Депутати голосували після звіту тимчасової слідчої комісії, яка прийшла до висновку, що Мета порушив 16 статей Конституції напередодні виборів в Албанії 25 квітня. Його звинуватили в тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність і підтримав опозицію на недавніх виборах.



Комісія рекомендувала відсторонити Мету з посади за рік до закінчення його президентського терміну.