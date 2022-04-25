Активність вулкана Левотоло: влада Індонезії почала евакуацію місцевих жителів

10:32 30 листопада Київ, Україна

Вчора, 29 листопада, влада Індонезії почала евакуацію жителів острова Лембата в безпосередній близькості від вулкана Левотоло і ввела заборону на польоти в цьому районі.

"Жителям рекомендовано не здійснювати будь-яку активність в радіусі чотирьох кілометрів від кратера вулкана", - повідомили в геологічному агентстві Індонезії.

Влада також попередила про можливу появу лавових потоків і в зв'язку з ситуацією ввела передостанній рівень реагування на загрозу.

Вулкан прокинувся ще 27 листопада. Тоді утворився стовп попелу, який піднявся на висоту 500 метрів в небо. А 29 листопада стався сильний вибух, в результаті якого попіл піднявся на 15,24 кілометра.