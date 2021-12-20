Активісти: у Каталонії немає короля!

Каталонію відвідав король Іспанії Феліпе VI, що викликала бурю протестів, прихильники незалежності Каталонії зібралися біля муніципалітету Есплуга-де-Франколі і пройшли колоною до монастиря Поблет, з гаслом "У Каталонії немає короля".
Шлях колоні перегородили поліцейські. Сталися сутички, поліція застосувала кийки. По крайней мере, одна людина була затримана.
Нагадаємо, в Іспанії прихильники незалежності Каталонії влаштували акцію протесту на шляхах високошвидкісного залізничного сполучення в зв'язку з візитом в регіон короля Феліпе VI.
Нагадаємо, в Іспанії прихильники незалежності Каталонії влаштували акцію протесту на шляхах високошвидкісного залізничного сполучення в зв'язку з візитом в регіон короля Феліпе VI.
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