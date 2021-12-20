Активісти: у Каталонії немає короля!

20:08 20 липень Київ, Україна

Каталонію відвідав король Іспанії Феліпе VI, що викликала бурю протестів, прихильники незалежності Каталонії зібралися біля муніципалітету Есплуга-де-Франколі і пройшли колоною до монастиря Поблет, з гаслом "У Каталонії немає короля".