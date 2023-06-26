Активісти з Бурятії попросили Байдена допомогти відокремитися від рф

18:06 18 липня Київ, Україна

Ліга вільних націй, яка об'єднала представників поневолених москвою народів, звернулася за допомогою до президента США Джо Байдена . Активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану попросили американського президента підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

Відкритий лист активісти приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США з 1959 року. Представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник фіно-угорського народу ерзя Віталій Ромашкін влаштували акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів.

"Мені як бурятці боляче усвідомлювати, що кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей - захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Війна - це все, що москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Гинути як гарматне м'ясо на черговій загарбницькій війні росіян. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу", - заявила Раджана Дугар-ДеПонте.

Вона вважає, що народи росії стали фактично заручниками московського режиму, у яких не залишилося вибору, крім війни чи в'язниці.

"Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі росії і не хочемо відповідати за військові злочини кремля", - додав Ромашкін.

Активісти також планують провести мітинги в американських містах, щоби заявити про своє право на самовизначення.