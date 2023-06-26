Активісти з Бурятії попросили Байдена допомогти відокремитися від рф

Ліга вільних націй, яка об'єднала представників поневолених москвою народів, звернулася за допомогою до президента США Джо Байдена. Активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану попросили американського президента підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.
Відкритий лист активісти приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США з 1959 року. Представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник фіно-угорського народу ерзя Віталій Ромашкін влаштували акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів.
Вона вважає, що народи росії стали фактично заручниками московського режиму, у яких не залишилося вибору, крім війни чи в'язниці.
Активісти також планують провести мітинги в американських містах, щоби заявити про своє право на самовизначення.
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