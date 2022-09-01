Активістки Femen влаштували протест біля канцлера Німеччини, вимагаючи газового ембарго

16:08 22 серпня Київ, Україна

Активістки руху Femen влаштували "оголений" протест поряд із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Так, вони вимагали запровадити газове ембарго проти росії за її агресивну війну.



Про це повідомляє західне видання Daily Mail.



У вихідні, коли проводився день відкритих дверей уряду, активістки підійшли до канцлера під приводом спільного фото і несподівано зірвали піджаки, оголивши груди та написи "газове ембарго (проти росії) зараз". Майже одразу ж їх відтіснила охорона.



Після цього учасниці акції опублікували на своїй сторінці пояснення заходу, зазначаючи, що уряди Німеччини довели країну до енергетичної залежності від росії, через що ФРН зараз не може рішуче відреагувати на війну росії. Також вони звинуватили Німеччину у допомозі зброєю Україні.