Акаунти «РИА Новостей» у Twitter заблокували у 27 країнах Євросоюзу та Британії

14:29 04 серпня Київ, Україна

Світ продовжує боротися із російською пропагандою. Адміністрація Twitter заблокувала акаунти РИА Новости та агентства економічної інформації «Прайм» у Великій Британії та 27 державах Євросоюзу.

При спробі зайти на сторінку в цих країнах з'являється повідомлення: «Доступ до облікового запису закрито».

Доступ до облікових записів двох пропагандистських агентств крім Великобританії обмежений у Німеччині, Португалії, Фінляндії, Швеції, Ірландії, Словенії, Чехії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Італії, Мальті, Румунії, Греції, Нідерландах, Болгарії, Австрії, Люксембурзі, Латвії Литві, Хорватії, Франції, Естонії, Кіпрі, Іспанії та Бельгії.



У квітні Twitter заблокував акаунт телеканалу RT через фейкову публікацію про полоненого українського військовослужбовця, який розповів про командування, яке кинуло його, а в липні — акаунт посольства росії в Берліні за витримку зі статті лаврова про "військово-біологічні лабораторії". У середині червня тимчасові обмеження були накладені на сторінку Дмитра Рогозіна, який на той час ще був головою Роскосмосу. Приводом став його твіт про Україну як "екзистенційну загрозу всьому російському".