Акаунти «РИА Новостей» у Twitter заблокували у 27 країнах Євросоюзу та Британії

Світ продовжує боротися із російською пропагандою. Адміністрація Twitter заблокувала акаунти РИА Новости та агентства економічної інформації «Прайм» у Великій Британії та 27 державах Євросоюзу.
При спробі зайти на сторінку в цих країнах з'являється повідомлення: «Доступ до облікового запису закрито».
Доступ до облікових записів двох пропагандистських агентств крім Великобританії обмежений у Німеччині, Португалії, Фінляндії, Швеції, Ірландії, Словенії, Чехії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Італії, Мальті, Румунії, Греції, Нідерландах, Болгарії, Австрії, Люксембурзі, Латвії Литві, Хорватії, Франції, Естонії, Кіпрі, Іспанії та Бельгії.
У квітні Twitter заблокував акаунт телеканалу RT через фейкову публікацію про полоненого українського військовослужбовця, який розповів про командування, яке кинуло його, а в липні — акаунт посольства росії в Берліні за витримку зі статті лаврова про "військово-біологічні лабораторії". У середині червня тимчасові обмеження були накладені на сторінку Дмитра Рогозіна, який на той час ще був головою Роскосмосу. Приводом став його твіт про Україну як "екзистенційну загрозу всьому російському".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі