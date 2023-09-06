Акція протесту у столиці Вірменії: учасники вимагають зняти блокаду Лачинського коридору

15:08 09 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.



Затримання почалися після того, як протестувальники почали перекривати вулиці біля урядової будівлі. Організатор акції – колишній військовий Саркіс Погосян. Він називає себе керівником загону "Хрестоносці". За його словами, якщо влада відмовиться від розблокування Лачинського коридору, то учасники акції попросять видати їм зброю, щоб самостійно зняти блокаду. У столиці Вірменії, Єревані, поліція затримала 14 людей на акції протесту біля урядової будівлі. Учасники вимагали розблокувати Лачинський коридор – це єдина дорога, яка з'єднує Нагірний Карабах із Вірменією.Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.Затримання почалися після того, як протестувальники почали перекривати вулиці біля урядової будівлі. Організатор акції – колишній військовий Саркіс Погосян. Він називає себе керівником загону "Хрестоносці". За його словами, якщо влада відмовиться від розблокування Лачинського коридору, то учасники акції попросять видати їм зброю, щоб самостійно зняти блокаду.

Як пише Ехо Кавказу, Лачинський коридор заблокований азербайджанськими військовими, тому можуть виникати перебої з гуманітарними вантажами для місцевих жителів Карабаху.



7 серпня до Азербайджану із закликом про зняття блокади Лачинського коридору звернулася ООН. Організація у своїй заяві вказала на гостру нестачу в Карабаху продовольства та товарів першої необхідності. Азербайджан назвав заяву ООН упередженою. МЗС країни у своїй заяві зазначило, що Вірменія через Лачинський коридор постачала до регіону зброю та боєприпаси.