Акції протесту в Бішкеку тривають: вже понад тисячу постраждалих

06:43 08 жовтень Київ, Україна

МОЗ Киргизстану повідомив, що за медичною допомогою в результаті заворушень у Бішкеку звернулися 1002 людини.



За даними медиків, 204 людини перебувають у стаціонарі, останні після надання першої медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування. Одна людина загинула.

У Бішкеку третій день тривають акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, незадоволених підсумками парламентських виборів.



6 жовтня Центральна виборча комісія визнала недійсними підсумки виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири партії, серед них три провладні - "Бірімдік", "Мекеним Киргизстан" і "Киргизстан" - і опозиційна "Бутун Киргизстан".



У республіці створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема, люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску поки ще чинного складу парламенту.



Увечері минулого вівторка парламент Киргизії дав згоду на призначення лідера опозиційної партії "Мекенчіл" (Патріот) Садира Жапарова на пост прем'єра. До цього, в ніч на вівторок, прихильники Жапарова звільнили його з колонії, де він перебував більше двох років за звинуваченням у захопленні заручника.



У середу стало відомо, що Народна координаційна рада у складі п'яти опозиційних політичних партій Киргизії: "Реформа", "Мекен Интимаги", "Ийман Нуру", "Чон Казат" і "Ордо", висунула претендентом на пост глави уряду кандидата в депутати від "Ата-Мекена" тридцятирічного Тілека Токтогазіва.