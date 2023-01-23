Айсберг розміром із Лондон відколовся від Антарктики

19:09 23 січня Київ, Україна

Айсберг розміром приблизно з Лондон з його околицями відколовся від Антарктики неподалік британської дослідницької станції Халлі.



Про це повідомляє ВВС.



За оцінками вчених, площа айсбергу складає близько 1550 квадратних кілометрів. Оскільки айсберг знаходиться в антарктичному квадранті, що проходить від 0 градусів довготи до 90 градусів західної широти, він матиме літеру "А" у своєму позначенні. Швидше за все, він називатиметься A81.



На станції Халлі знаходиться 21 особа. Експедиції нічого не загрожує, її учасники продовжать роботу до початку лютого, доки їх не заберуть. Халлі знаходиться приблизно за 15 км від лінії розриву.



Дані про рух льоду передаються до штаб-квартири Британської антарктичної служби у Кембриджі через GPS-датчики.



Айсберг відколовся від шельфового льодовика Бранта – це звичайне явище цього регіону Антарктики. У разі небезпеки станцію Халлі зможуть відсунути від переднього краю льодовика. Це робили востаннє на початку 2017 року, тоді станцію перемістили на 23 км.