Air Canada приєднується до списку авіакомпаній, які скасували рейси до Тель-Авіва

09:56 09 жовтня Київ, Україна

Air Canada оголосила про своє рішення скасувати всі рейси до Тель-Авіва, приєднавшись до списку інших міжнародних авіакомпаній, які тимчасово призупиняють свої маршрути до Ізраїлю.



Як повідомляє CNN, канадська авіакомпанія заявила, що безперервно оцінюватиме ситуацію в Ізраїлі і вноситиме відповідні корективи до своїх рейсів і планів.



Пасажири, які планують перельоти в або з Тель-Авіва, матимуть можливість внести зміни до своїх бронювань, в тому числі запит на повернення коштів.



На цей момент Air Canada виконує 10 рейсів щотижня з Канади до Тель-Авіва, у тому числі щоденні рейси, а також три рейси на тиждень з Монреалю.