Агресор намагається закупити у Таджикистану боєприпаси до радянських артсистем - ЗМІ

Росія намагається викупити у республік Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем.
Про це 13 вересня повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Насамперед рф цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів і запчастин до військової техніки.
Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва росії звернулася до Міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом про передачу 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ Ураган. Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ Піон і двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.
Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з рф та взяти участь у війні проти України.
Розгортається вербувальна кампанія і в Киргизькій Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з рф або однією з приватних військових компаній. Аналогічні гілкові повідомлення розповсюджуються по всій республіці у професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновків, що Іран міг відправити до росії першу партію безпілотників, розраховуючи на отримання російських військових літаків Су-35.
Насамперед рф цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів і запчастин до військової техніки.
Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва росії звернулася до Міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом про передачу 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ Ураган. Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ Піон і двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.
Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з рф та взяти участь у війні проти України.
Розгортається вербувальна кампанія і в Киргизькій Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з рф або однією з приватних військових компаній. Аналогічні гілкові повідомлення розповсюджуються по всій республіці у професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновків, що Іран міг відправити до росії першу партію безпілотників, розраховуючи на отримання російських військових літаків Су-35.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі