Агресор намагається виправдати свої катастрофічні провали – прем'єр Британії

10:53 22 вересня Київ, Україна

Прем'єр Британії Ліз Трасс назвала "брязканням зброєю" ядерні погрози президента росії володимира путіна і заявила, що цей шантаж "не спрацює".

Як повідомляє The Guardian, про це вона заявила у виступі на Генасамблеї ООН.



Трасс виступала через кілька годин після дистанційного виступу президента України Володимира Зеленського.



Ліз Трасс на початку промови зазначила, що зараз геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у основні принципи ООН.

"Цього ранку ми бачили, як він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав та свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та брязкання зброєю. Це не спрацює", - заявила Ліз Трасс.

Вона також пообіцяла зберігати та збільшувати військову підтримку для України так довго, як це буде необхідно.



Прем'єр Британії закликала лідерів країн не йти на якісь компроміси на користь росії, незважаючи на труднощі через надхмарні ціни на енергоносії.



Окрему частину промови вона присвятила протистоянню між демократичними та авторитарними моделями держави, зазначаючи, що демократії для того, щоб довести свою життєздатність та перевагу, мають знайти спосіб забезпечувати добробут та безпеку для своїх громадян.



Перед цим Трасс у спільній заяві з президенткою Єврокомісії назвала рішення путіна про мобілізацію свідченням провалу російського вторгнення в Україну.