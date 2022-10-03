Агресор може завдати удару по аеропортах Польщі - сенатор США

07:43 03 жовтня Київ, Україна

Американський сенатор Марко Рубіо заявив, що росія може вдарити по польських аеропортах, через які поставляється військова техніка для Збройних сил України.



Про це у неділю, 2 жовтня, він заявив в ефірі телеканалу CNN.

"Я думаю, що цілком можливо, що зрештою він може завдати удару по деяких з цих пунктів розподілу озброєння, через які проходять постачання озброєнь, у тому числі в Польщі", - сказав він.

Він уточнив, що до відчайдушного кроку путіна може змусити ситуація на фронті.

"Зараз вона плачевна, якщо путін зрозуміє, що програє в Україні через постачання озброєнь Заходом, то цілком можливо, що він може зрештою завдати удару по деяких із цих точок", - припустив політик.

"Багато говорять про ядерні удари, але мене турбує можлива російська атака всередині території НАТО", - додав Рубіо.

Він також наголосив, що якщо таке і станеться, то НАТО на такий удар буде змушене відповідати.