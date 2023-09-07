Африканський союз отримає статус повноправного члена G20 на саміті в Індії

11:41 07 вересня Київ, Україна

Африканський союз вступить до лав повноправних членів G20 на саміті в Індії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у четвер, 7 вересня.

Країни "Великої двадцятки" погодилися надати статус постійного члена Африканському союзу. Такий крок додасть Африканському союзу, що складається з 55 членів, який нині є "запрошеною міжнародною організацією", той самий статус, що зараз має Євросоюз.

"Це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос з глобальних проблем, таких як зміна клімату і борг ринків, що розвиваються, особливо у зв'язку з тим, що ринки так званого Глобального Півдня починають відігравати більш помітну роль у світових справах", - пише агентство.

Зазначається, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт G20, зробив пріоритетом надання повноправного членства для Африканського союзу. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також була серед тих, хто виступав за членство цієї організації у "Великій двадцятці" на останній зустрічі G7, що відбулася в Японії в середині травня.