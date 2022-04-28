Африка: один з найкривавіших нападів бойовиків
08:58 30 листопада Київ, Україна
28 листопада на північному сході Нігерії сталося криваве масове вбивство мирних жителів, від рук бойовиків загинуло 110 мирних жителів регіону, за даними ООН
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"Озброєні люди прибули на мотоциклах і скоїли жорстокий напад на чоловіків і жінок, які працюють на полях в Кошобе", - сказав у неділю координатор гуманітарної допомоги Кошобе ООН в Нігерії, Едвард Каллон.
"Щонайменше 110 мирних жителів були безжально вбиті, і багато інших були поранені в результаті цього нападу. Цей напад - найжорстокіший і кривавий за всю історію регіону", - додав він.
У пресрелізі ООН згадується джихадистське угруповання "Боко харам", яке більше десяти років нападає на людей в цьому регіоні і контролює частину території.
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