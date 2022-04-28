Африка: один з найкривавіших нападів бойовиків

"Озброєні люди прибули на мотоциклах і скоїли жорстокий напад на чоловіків і жінок, які працюють на полях в Кошобе", - сказав у неділю координатор гуманітарної допомоги Кошобе ООН в Нігерії, Едвард Каллон.

"Щонайменше 110 мирних жителів були безжально вбиті, і багато інших були поранені в результаті цього нападу. Цей напад - найжорстокіший і кривавий за всю історію регіону", - додав він.