Африка: один з найкривавіших нападів бойовиків

08:58 30 листопада Київ, Україна

28 листопада на північному сході Нігерії сталося криваве масове вбивство мирних жителів, від рук бойовиків загинуло 110 мирних жителів регіону, за даними ООН.
"Озброєні люди прибули на мотоциклах і скоїли жорстокий напад на чоловіків і жінок, які працюють на полях в Кошобе", - сказав у неділю координатор гуманітарної допомоги Кошобе ООН в Нігерії, Едвард Каллон.
 
"Щонайменше 110 мирних жителів були безжально вбиті, і багато інших були поранені в результаті цього нападу. Цей напад - найжорстокіший і кривавий за всю історію регіону", - додав він.
фото: убитые боевиками мирные жители
У пресрелізі ООН згадується джихадистське угруповання "Боко харам", яке більше десяти років нападає на людей в цьому регіоні і контролює частину території.