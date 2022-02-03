Афганські університети знову відкриваються, і в них навчається невелика кількість жінок

19:10 02 лютий Київ, Україна

Сьогодні в Афганістані відкрито деякі державні університети.

Більшість середніх шкіл для дівчаток і всі державні університети було закрито, коли таліби знову прийшли до влади в Афганістані.

Це викликало побоювання, що жінкам знову буде відмовлено у доступі до освіти, як це сталося під час першого правління талібів у 1996–2001 роках.



"Для нас це момент радості, що наші заняття почалися", - сказав Зарлашта Хакмал, який вивчає право і політологію в університеті Нангархарі.

"Але ми все ще турбуємося, що таліби можуть їх зупинити".



Один аналітик сказав, що відкриття університетів стало критичною віхою на шляху талібів до міжнародного визнання.



Офіційні особи заявили, що у середу відкрилися університети у провінціях Лагман, Нангархар, Кандагар, Німроз, Фарах та Гільменд.



Інші мають відновити роботу в інших частинах країни наприкінці цього місяця.



Журналісти бачили, як невелика група жінок, одягнених у паранджу, увійшла до університету Лагман рано-вранці в середу. Присутніх чоловіків переправляли в кампус на місцевих таксі та автобусах; вони були одягнені у традиційні туніки, відомі як шальвар-каміз.



Відвідуваність дуже низька, при цьому бойовики Талібану охороняють вхід до університету, встановивши кулемет на тринозі на шлагбаумі воріт.



Більшість студентів відмовилися поділитися своїми думками про повернення до класу, а деякі заявили, що влада попередила їх не розмовляти з пресою.



Журналістам заборонили в'їзд у кампус Лагмана та університети в інших провінціях.



Зазначимо, таліби заявили, що не заперечують освіту жінок, але хочуть, щоб класи були розділені, а навчальна програма ґрунтувалася на ісламських принципах. Також вони заявляють, що всі школи для дівчаток відкриються до кінця березня.



У вівторок Місія Організації Об'єднаних Націй зі сприяння Афганістану заявила, що відкриття університетів є «важливим кроком», оскільки воно забезпечує рівний доступ до освіти для всіх.



Повторне відкриття відбулося через тиждень після того, як делегація талібів провела переговори із західними офіційними особами в Норвегії, де їх закликали покращити права жінок, щоб розблокувати мільярди доларів у вигляді конфіскованих активів та замороженої іноземної допомоги.



Припинення допомоги спровокувало гуманітарну кризу в Афганістані, який вже спустошений десятиліттями війни.