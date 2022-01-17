Афганістан: вибух автомобіля призвів до загибелі щонайменше 30 людей

В результаті вибуху в афганському місті Пулі-Алам понад 60 людей госпіталізовано з травмами різної складності і 30 людей загинули.
Про це повідомляє Pajhwok в п'ятницю, 30 квітня.
Вибух прогримів в адміністративному центрі афганської провінції Логар, місті Пулі-Алам. За попередніми даними, вибухнула машина, яка перебувала поруч з госпіталем.
Нагадаємо, що раніше почалося організоване виведення військ НАТО з Афганістану. Виведення військ планують завершити у вересні. В Альянсі наголошують на пріоритетності безпеки своїх військових.
Вибух прогримів в адміністративному центрі афганської провінції Логар, місті Пулі-Алам. За попередніми даними, вибухнула машина, яка перебувала поруч з госпіталем.
Нагадаємо, що раніше почалося організоване виведення військ НАТО з Афганістану. Виведення військ планують завершити у вересні. В Альянсі наголошують на пріоритетності безпеки своїх військових.
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