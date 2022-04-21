Афганістан: у мечеті шиїтів прогримів вибух, є жертви

18:33 21 квітня Київ, Україна

В афганському місті Мазарі-Шариф прогримів вибух у мечеті шиїтів, за інформацією представників лікарні Абу Алі Сіна Балхі,

31 особа загинула, поранено не менше 87 осіб, 17 з яких у тяжкому стані. Є ймовірність, що кількість жертв збільшиться.

Відповідальність за теракт у Мазарі-Шаріфі, як повідомляє Afghanistan International, взяло на себе угруповання ІДІЛ-Хорасана. У своїй заяві терористи стверджують, що під час вибуху загинуло близько 100 вірян.

Раніше таліби заявляли, що ІДІЛ більше не діє в Афганістані і що їхня присутність є «ворожою» пропагандою. У своєму повідомленні заступник міністра інформації та культури Афганістану Забіулла Муджахид відмовився прямо посилатися на ІДІЛ, назвавши його просто групою, яка не має відношення до афганського суспільства. Представник талібів сказав, що мають достатньо досвіду, щоб «ліквідувати злі та підбурювальні елементи» і найближчим часом винних буде покарано.

Шиїти - релігійна меншість в Афганістані, вони часто стають мішенню сунітських угруповань бойовиків, включаючи ІДІЛ (заборонена терористична організація).